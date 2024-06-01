ناقد: سامية جمال صاحبة أصعب بداية فنية في الوسط (فيديو)

قال إلهامي سمير، الناقد الفني، إن الراقصة سامية جمال هي صاحبة أصعب بداية في المجال الفني من بين جميع الفنانيين والفنانات أبناء جيلها والأجيال المتلاحقة، مشددًا على أنها ولدت في محافظة بني سويف وسميت «زينب» تيمنًا بالسيدة زينب، ووالدها كان يعمل كـ «ترزي» في بني سويف وانتقل إلى القاهرة بسبب ضيق الحال وعمل هذه المهنة في محافظة الصعيد.

«العيش والملح» وجبة سامية جمال في صغرها

وأشار «جمال»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه في بداية مذكراتها كتبت «كنا فقراء إلى أبعد حد، نعيش في بيت متواضع، في أغلب الأحيان نأكل العيش والملح فقط بسبب ضيق الحال».

وأوضح أنه في سن 5 سنين تزوج والدها من سيدة أخرى، وحلت اللعنات على الأسرة ووافقت والدتها على أن تعيش ضرتها معها في نفس المنزل، وهو ما علمها التسامح، وفي فترة مرض والدتها وبعد وفاتها تحركت إلى المستشفى بمفردها لتتحدث مع جثمان والدتها.

وشدد على أن زوجة والدها جعلتها تعمل في تنظيف وترتيب المنزل كخادمة ومنعتها من الذهاب إلى الكتاب والمدرسة، وهي كانت بمفردها في هذه الفترة، مؤكدًا أن الجميع كان يضربها في فترة بعد وفاة والدتها، مضيفًا: «قالت في الفترة دي اللي كان بيهون علينا هو فار في الغرفة جنب سريرها.. بعد موت الفأر لم يعد لها أصدقاء».

حلقت شعرها بسبب الرقص

وقال إنه بسبب الرقص وهي صغيرة حلق والدها لها جزء من شعرها وزوجة والدها تعمدت أن تنزل إلى الشارع بهذا الشكل يوميًا، لكي يسخر منها الجميع وهي في سن الـ10 سنوات، وبعدها طلق والدها زوجته وعاشت بعدها شهرين هم الأفضل في حياتها لأنها لم تتعرض للضرب في هذه الفترة، بحسب وصفها.

وتابع: «مزقت شهادة الميلاد لتهرب من الزواج من رجل في سن الـ60 عامًا وهي كانت في سن الـ14 عامًا وهربت بعد ذلك، لتعيش بعدها مع مدرسة رقص وهو الذي كشف له عن هوايتها للرقص، وبدأت الرقص في الـ16 عام وتم اختيار اسمها في هذا الفترة»، وفي أول يوم لرقصها انتقدها الجمهور ولم تستمر، وفشلت من اليوم ورقصت بعدها بدون ارتداء الحذاء، ولذلك سميت بـ«الراقصة حافية القدمين».