امتحانات الثانوية الأزهرية بدون مشكلات أو شكاوى بشمال سيناء

انتظمت امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم السبت، بدون شكاوى أو مشكلات في اليوم الأول، وسط إجراءات مشددة اتخذتها المنطقة الأزهرية.

وذكر محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن 243 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية يؤدون اليوم امتحاني «الفقه» و«الحديث» في 6 لجان امتحانية بـ «العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان» بوسط سيناء، علاوة إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية في المحافظة.

تجهيز مقار اللجان

وكشف مدير المنطقة الأزهرية في بيان، عن تجهيز مقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، منذ أمس ، والعمل على تيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم.

تشكيل غرفة عمليات

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الإدارة بالعريش لمتابعة الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، فيما لم تستقبل أي مشكلات أو شكاوى خلال اليوم الأول.

الامتحانات يوم للأدبي ويوم للعلمي.

وكانت المنطقة الأزهرية قد ذكرت في بيان أن عقد الامتحانات سيأتي بواقع «يوم لطلاب القسم العلمى، وآخر لطلاب القسم الأدبي».

وأعلنت بدء الامتحانات، اليوم السبت، على أن تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بالنسبة للقسم العلمي، تتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، اعتبارا من غدٍ الأحد ، وتستمر حتى الـ9 من شهر يوليو المقبل، تتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من الإثنين الموافق 26 يونيو حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو المقبل.