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موعد فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
03:48 م | الخميس 30 مايو 2024
محافظة شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه تقرر فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الأحد المقبل، وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين بشمال سيناء

وأضاف «رضوان» في تصريح لـ«الوطن»، أن من حق جميع الطلاب التظلم في المديرية، وأن باب التظلمات مفتوحا لمدة أسبوعين في المكتب المخصص بالشكاوى والتظلمات، وتراجع أوراق الطالب المتظلم من خلال لجنة عليا من كبار الموجهين.

إرسال نتائج التظلمات عبر «واتساب»

كانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قد أعلنت اليوم، في بيان، أنه تم إرسال نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية عبر رسالة «واتساب»، لجميع الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة النتائج بتقليد جديد، يطبق لأول مرة في محافظة شمال سيناء.

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