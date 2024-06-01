رئيس جامعة الأزهر يوجه رسالة لطلاب الشهادة الثانوية في أول يوم امتحانات

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية واستعداد مؤسسة الأزهر الشريف، لتوفير المناخ المناسب أمام أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي - القراءات)، مع بداية اليوم الأول لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي مادتي: (الفقه - الحديث).

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك، الذي نستقبل فيه بعد ساعات أيام العشر من ذي الحجة تلك الأيام المباركة، التي أقسم بها المولى -عز وجل- في القرآن الكريم فقال: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

طلاب الشهادة الثانوية

وأكد «داود»، أن الجامعة تفتح زراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم والتي تقترب من 100 كلية، و18 معهدًا.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم السبت أول شهر يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو القادم 2024م بمعدل ثلاثة أيام امتحان على مدار الأسبوع تتضمن (السبت - الاثنين - الأربعاء) القسم العلمي، وأيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) القسم الأدبي.