خبير: مقترح بايدن بشأن غزة دليل على قناعته بفشل الحل العسكري

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة، يعكس العديد من الدلالات، فهو لم يقدم جديداً عما قدمه المقترح المصري من قبل، ولكن إسرائيل تعنتت برفضه، وكان يشتمل على 3 مراحل وينتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب والعدوان، وعودة النازحين إلى أماكنهم وتبادل الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال ورفض أي احتلال لغزة.

وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مقترح الإدارة الأمريكية عكس ما قدمته مصر في مقترحاتها الخاصة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، ودلالة ذلك هو قناعة الجانب الأمريكي بفشل الخيار العسكري وأنه لابد من إنهاء الحرب العبثية التي لم تحقق أية أهداف لإسرائيل وأضرت بالولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت دولة منبوذة معزولة.

وتابع: «لطالما شددت مصر على أهمية وضرورة وقف العدوان على غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني والمعاناة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي فهناك أزمات وتحديات وأمس صارع نتنياهو للدفاع عن موقفه لاستمرار الحرب، في تضارب وازدواجية شديدة».