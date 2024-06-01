فريدة الشوباشي: إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل تعكس ردود الفعل العالمية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن إدانة محكمة العدل الدولية لإسرائيل عكست ردود فعل الشارع العالمي الرافض للعدوان على غزة، لتقيم فرنسا معرضًا على خلفية هذا القرار يوضح موقفها من حرب غزة ويدعم التوجه المضاد للحرب، كما أن مشاهد المجازر التي يتم بثها على الهواء عبر الإعلام والقنوات تأجج نيران الغضب تجاه جرائم الاحتلال.

«الشوباشي»: إسرائيل بأفعالها قطعت أي علاقة لها بالدول المحيطة

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحول منازل أهالي غزة إلى ركام وأنقاض مشاهد تدمي القلب وخاصة في الدول المحيطة بـ فلسطين، موضحة: «بهذه الأفعال قطعت إسرائيل أية علاقة بينها وبين محيطها ودول الجوار بل وحتى الدول الغربية التي دعمت إقامة دولة إسرائيل من البداية».

السخط تضاعف على إسرائيل «مليون مرة أكتر من الأول»

وتابعت: «السخط على إسرائيل تضاعف أكثر بكثير بسبب جرائمها في غزة.. بل تضاعف مليون مرة، وموقف مصر تجاه الأزمة الفلسطينية حمل القضية من أدراج النسيان لصدارة المشهد العالمي».