باحثة: الاعتراف بدولة فلسطين يسهّل مفاوضات «حل الدولتين»

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ دعم مصر للقضية الفلسطينية لم ينقطع ولو ليوم واحد منذ عقود، لافتة إلى التأثير الإيجابي لزيادة عدد الدولة المعترفة بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، خاصة دول أوروبا، فيما يتعلق بمفاوضات حل الدولتين.

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب الفلسطيني بحاجة إلى ممثل شرعي ووحيد ودولة يجري الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، حتى تجلس على مائدة المفاوضات، وتكون جزءا من العملية السياسية التي تفضي إلى حل الدولتين في النهاية.

وأشارت إلى العديد من التحركات المصرية المستمرة على المستوى الدولى لدعم القضية الفلسطينية، مثل سيرها في المسار الدبلوماسي والقانوني ولجوئها لدعم الدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ورفضها محاولات الاحتلال الإسرائيلي فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.