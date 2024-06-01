موقع عالمي يكشف وجهة محمد عبدالمنعم بعد رحيله عن الأهلي «صورة»

أصبح محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما نشر رسالته الأخيرة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتلميحه بمغادرة الأحمر في الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المهتم بشأن الصفقات والانتقالات، وجهة محمد عبدالمنعم المقبلة بعد الرحيل عن النادي الأهلي وما هو فريقه الجديد في الموسم المقبل، إذ أوضح أن مدافع الفريق الأحمر سيكون أحد اللاعبين في الدوري الفرنسي بالموسم المقبل.

وأشار الموقع العالمي إلى أن محمد عبد المنعم تلقى عرضًا من موناكو الفرنسي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن ينافسه في الحصول على خدماته جالاتا سراي التركي، غير أن «ترانسفير ماركت» بيّن أن وجهة اللاعب هي فرنسا مع موناكو.

وأوضح الموقع العالمي أن موناكو الفرنسي أصبح قريبا من التعاقد مع محمد عبدالمنعم، في الميركاتو الصيفي المقبل، بنسبة تصل إلى 55 %، وهو ما يقربه من مغادرة القلعة الحمراء في ظل رسالته الأخيرة بتوديع النادي والجماهير.

وكان محمد عبد المنعم قد نشر مقطع فيديو أثناء احتفاله مع جماهير الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، معلقا عليه: «سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء».

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب في الوقت الحالي يرفض فكرة التجديد، خاصة مع رغبته في خوض تجربة احترافية.

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