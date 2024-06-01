ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الأقصر

تمكنت أجهزة الأمن مديرية أمن الأقصر، من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل أحدهما بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المنزل المُشار إليه، وتبين وجود «حفرة بقطر 2 متر وعمق 3 أمتار»، وعُثر بحوزتهما على 3 أوانٍ فخارية دون نقوش مختلفة الأحجام و13 قطعة حجرية مختلفة الأحجام «يشتبه في أثريتها، والأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.