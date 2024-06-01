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ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:54 م | السبت 01 يونيو 2024
التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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