«هل تشهد موجات شديدة الحرارة؟».. ملامح صيف 2024 في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ رسميا 20 يونيو الجاري، ويستمر قرابة 3 أشهر.

وأشارت «غانم» إلى أنه مع بداية شهر يونيو تبدأ الأجواء الصيفية في السيطرة على حالة الطقس بشكل كبير، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، كما ترتفع نسب الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن المسجلة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي للهيئة لـ«الوطن»، أن هيئة الأرصاد تحرص خلال الفترة المقبلة على إضافة درجات الحرارة المحسوسة في النشرات اليومية، نظرا لوجود اختلاف بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والعوامل الأخرى مثل التعرض لأشعة الشمس.

ملامح فصل الصيف 2024

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أبرز العوامل الجوية في فصل الصيف، ومنها منخفض الهند الموسمي، والذي يأتي محملا بكتل هوائية شديدة الحرارة والتي تمر على البحر المتوسط، وتكون محملة بنسب عالية من بخار المياه، مما يترتب عليه ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأشارت «غانم» أيضا إلى منخفض العروض الوسطى الذي نتأثر به في فصل الصيف، والذي يأتي محملا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وتكون أقل درجات حرارة من القادمة مع منخفض الهند الموسمي، وتكون معتدلة بشكل كبير في توزيعات درجات حرارتها.

هل نشهد موجات شديدة الحرارة في صيف 2024؟

وأوضحت «غانم» أنه من المتوقع أن يتخلل فصل الصيف موجات شديدة الحرارة، وهذا شيئ طبيعي، كما أنه من الممكن أن نتأثر بتذبذب الحزام المداري وفرص الأمطار تكون موجودة في أقصى جنوب البلاد.