«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال أيام.. بينها موجة حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية الأيام المقبلة، في ظل تأثر البلاد بالموجة الحارة الشديدة، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، ويكون حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدلاً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

استمرار الموجة الحارة

وحول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة على كافة الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية حارة، مشيرة إلى أنها تتسبب في رفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية، خاصة على جنوب البلاد، بينما تسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، محذرة من أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الأرصاد الجوية، حدوث اضطراب في حالة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، لافتة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.