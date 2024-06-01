«الأرصاد الجوية»: ذورة الموجة شديدة الحرارة منتصف الأسبوع الحالي

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة بدأت من الأمس وتتزايد بشكل تدريجي، واليوم، سيكون هناك مزيد من الارتفاعات بقيم درجات الحرارة، موضحة أنّ العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ترتفع عن أمس بـ4 درجات مئوية، ومن المتوقع أنّ تسجل العظمى 37 درجة مئوية كمتوسط على مدار الأسبوع الجاري.

كتل هوائية صحراوية

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه من المتوقع أن نشهد موجة شديد الحرارة وارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذه الفترة من العام، مؤكدة أنّ منتصف الأسبوع الحالي سيكون ذروة الارتفاعات، وتسجل درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الظل، لأننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية.

عودة الموجة الحارة من جديد

وأشارت إلى أنّ هناك اختلافا في قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وساعات الليل المتأخرة لكن لن تصل إلى «لسعة برد»، مؤكدة أنّ هناك نشاطا للرياح اليوم على معظم المحافظات، وتساعد على اعتدال الأجواء في فترات الليل وتكون مثيرة للرمال والأتربة في محافظات الصعيد وجنوب سيناء، وتؤدي لاضطراب الملاحة الجوية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وشددت على أنّ موعد إنكسار موجة الارتفاعات في درجات الحرارة غير محدد على الخرائط الجوية وهي موجة طويلة، تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع قيم درجات الحرارة.