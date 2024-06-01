«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. درجة الحرارة ستصل إلى 37

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة التي سيتم تسجيلها على أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي، وذلك بالتزامن موجة حارة تضرب المحافظات كافة.

كتل هوائية من الصحراء العربية

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك كتل هوائية آتية من الصحراء العربية، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي ستؤدي إلى دخول الأنحاء في موجة حارة ستكون في ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم من المتوقع أن تصل إلى 37 مئوية، بارتفاع 4 درجات، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون في نهاية الأسبوع.

وأكملت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة قد تتجاوز مدتها أكثر من أسبوع، كما أن درجات الحرارة في شهر يونيو أعلى من شهر يوليو، لذا يجب الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والسوائل.