وزير التعليم: إعلان أسماء المراقبين على امتحانات الثانوية العامة غدا

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيجري إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، لأن الامتحانات ستبدأ الاثنين 10 يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.