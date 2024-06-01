رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم: إعلان أسماء المراقبين على امتحانات الثانوية العامة غدا

كتب:

أميرة فكري
01:04 م | السبت 01 يونيو 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيجري إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، لأن الامتحانات ستبدأ الاثنين 10 يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.

اقرأ المزيد:

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب اللغات بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم: تخفيض عدد أسئلة الإحصاء بامتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التعليم: جميع امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنك الأسئلة

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة بشأن أرقام الجلوس
بقلم أميرة فكري