توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب اللغات بشأن امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التعريب مستمرًا هذا العام لطلاب الثانوية العامة، وطالب اللغات سيحصل على ورقة الأسئلة وإلى جانبها الترجمة بالعربي، والأسئلة المقالية بالعربي واللغات والتصحيح مع معلم اللغات.

استمرار تعريب امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم، إنه يحق لطالب مدرسة اللغات في الثانوية العامة، الإجابة عن الأسئلة المقالية باللغة العربية أو الإنجليزية، كيفما يريد، باعتبار أن التعريب مستمرًا في امتحانات الثانوية العامة.

الفرق بين البابل شيت للعربي واللغات

وأضاف أنّ الفارق الوحيد بين بابل شيت طالب المدرسة العربي واللغات، هو أنّ ترتيب ترقيم الإجابة لطالب المدرسة العربي «أ- ب- ج- د»، واللغات «a-b-c-d»، وعلى الطالب أن يركز في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.