وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة بشأن أرقام الجلوس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستعدة تماما لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وإذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات الخاصة به.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم، إن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثلما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

موعد امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، في مقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.