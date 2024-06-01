وزير التعليم: تخفيض عدد أسئلة الإحصاء بامتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة يستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة، وهناك حوكمة شديدة في طريقة تصحيح هذه الأسئلة حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

أضاف وزير التربية والتعليم، أن كتيبات المفاهيم هي نفس السنة الماضية، ولكن كان هناك عجز في بعضها وطبعنا كتيبات بنفس عدد طلاب الثانوية العامة، ولكن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيبات مفاهيم، ومادة الإحصاء فقط هي التي لها ورقة مفاهيم في نفس بوكليت الأسئلة وقررنا خفض عدد أسئلة الإحصاء إلى 17 سؤالا فقط استجابة لأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.