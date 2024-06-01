3 مفاجآت من حسام حسن في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.. وغياب ثنائي

يخوض منتخب مصر أول مباراة رسمية، تحت قيادة حسام حسن، يوم الخميس المقبل أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو، في منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويسعى خلالها «الفراعنة» لاقتناص ثلاث نقاط جديدة للاستمرار بصدارة المجموعة الأولى للتصفيات.

ويواصل حسام حسن تدريباته المكثفة مع لاعبيه خلال المعسكر، الذي يشهد اليوم اكتمال الصفوف بوصول محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، كما يعمل «العميد» على الوقوف على تشكيل الفراعنة في لقاء بوركينا فاسو.

ويخطط حسام حسن لـ3 مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، أولها الدفع بمصطفى شوبير في حراسة المرمى بعد تألقه مع الأهلي مؤخرا، والبدء بأحمد رمضان بيكهام أو أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى، نظرا لافتقاد الفراعنة لخدمات الثنائي أحمد فتوح للإصابة ومحمد حمدي للإيقاف، إضافة إلى الدفع بأكرم توفيق في وسط ميدان المارد الأحمر، في الوسط على حساب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام «أحمد نبيل كوكا».

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويفتقد المنتخب الوطني جهود أحمد فتوح بسبب الإصابة في العضلة الضامة، ويواصل حاليا تدريباته التأهيلية بالمعسكر، كما يفتقد الفراعنة أيضا محمد حمدي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات قبل مباراة بوركينا فاسو.

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