وزير التعليم يكشف تفاصيل إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التركيز في المرحلة الإعدادية على الأعمال البحثية وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللغة الأجنبية الثانية، موضحا أن اللغة الثانية ستكون مقررة من الصف الأول الإعدادي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: «لدينا معلمون بالفعل للغة الثانية وسيكون لدينا 50 ألف معلم بنظام للعام الدراسي المقبل، بعد موافقة الدولة على ذلك ووضعت مخصصاتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة»، موضحا أن اللغة الثانية ستكون أول عام نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، وبعد ذلك سنعيد النظر في مدى دخولها للمجموع أم لا.