«التعليم» تحذر طلاب الثانوية من هذا التصرف: يجعلك تختار كل الإجابات الخاطئة 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة لن يعتد بها، ومن الخطأ الإجابة في البوكليت وبعدها نقل الإجابة في البابل شيت، لأن الطالب قد يقوم بترحيل الإجابة لسؤال واحد ما يجعله يختار كل الإجابات بشكل خاطئ.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فتح لجان الثانوية العامة الساعة الثامنة ونصف، ودخول اللجان الامتحانية قبل الامتحان بـ10 دقائق، قائلا: «الطالب الذي يذهب إلى اللجنة مبكرا سيحصل على أوراق الإجابة مبكرا قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليكتب ويسجل بياناته، حتى لا يضيع وقته بعد ذلك في هذه البيانات، لكن بشرط أن يذهب للجنة مبكرا ويخضع للتفتيش».

وأوضح «حجازي» أن الوزارة تتعامل مع جميع طلاب الثانوية العامة باعتبارهم أولادها، وعليهم التأكد من ذلك، مشددا على أن أي ورقة فيها علامة (إكس) على أي سؤال سيتم تصحيحها بمنتهى الدقة وهناك مجموعات موجودة مختصة بتصحيح مثل هذه الإجابات اسمها (كلين أب)، وكل ما يثار عكس ذلك غير صحيح بالمرة، وسوف نسُأل أمام الله على ذلك.