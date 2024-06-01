«القومي للبحوث»: افتحوا نوافذ السيارة قبل قيادتها لتجديد الهواء بها

قال الدكتور ياسر حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، أنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قد تتعرض السيارة لأشعة الشمس المرتفعة لفترة طويلة، مما قد يتسبب في ارتفاع الحرارة بداخلها بشكل غير محتمل.

تجديد الهواء داخل السيارة

وأشار «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المعروض على القناة الأولى، إلى أن تعرض السيارة لأشعة الشمس بشكل مبالغ فيه قد ينتج بداخلها مواد خطيرة، ولذلك لابد من فتح نوافذ السيارة لمدة من 4 لـ5 دقائق قبل قيادة السيارة لتجديد الهواء، موضحًا أن هناك إحدى التجارب تؤكد وجود غازات سامة وخطيرة تنتج من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

مادة تعمل على تقليل عملية تلوث الهواء

وأوضح أن هناك مادة تضاف بالسيارة وتعمل على تقليل عملية تلوث الهواء، مؤكدًا أن أي مادة عضوية تترك في مثل هذه الأجواء الحارة داخل العربة تشكل خطرا على صحة الإنسان، لافتا إلى ضرورة تهوية السيارة بشكل كامل قبل القيادة.