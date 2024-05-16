رابط تحميل تطبيق حجز السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية.. أسعار مناسبة

أعلنت وزارة النقل مؤخرًا تشغيل 10 سيارات كهربائية في العاصمة الإدارية، على أن يتم استكمال المنظومة بتشغيل 145 سيارة أخرى، وذلك بأسعار مناسبة ووسائل حديثة تتماشى مع طابع المدينة الجديدة، بدرجة عالية من التكنولوجيا.

تطبيق حجز السيارات الكهربائية

وطرحت وزارة النقل رابط تحميل تطبيق حجز السيارات الكهربائية؛ للتنقل بها داخل العاصمة الإدارية، ويحمل التطبيق اسم «New Capital Cap» «نيو كابيتال كاب».

وأوضحت وزارة النقل أنه يجري تحميل تطبيق «New Capital Cap» من هذا الرابط (اضغط هنا)، ويتيح الدفع عن طريق الكريديت كارد أو الكاش.

كما أوضحت الوزارة، أن هناك خطًا ساخنًا برقم 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

المرحلة الأولى من تشغيل السيارات الكهربائية

وأكدت الوزارة طرح السيارات الكهربائية لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل 60 سيارة شيفرولية بولت و85 سيارة MG4، مُجهزة بأعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للركاب.

وتتميز السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بكاميرات مراقبة من الداخل والخارج، ومزودة بأجهزة «GPS»، لتحديد المواقع، وهي على اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي، وذلك تجنبا للحوادث المتربطة بسيارات النقل الفردي والخاص.

وسائل النقل الجماعي بالعاصمة الإدارية

والسيارات الكهربائية التي تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مُصممة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتتكامل الخدمة مع وسائل النقل الجماعي مثل المترو والقطار الكهربائي الخفيف، وهي توفر أعلى مستوى من الأمان للركاب وصديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات عوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستو، وتعمل بأحدث التقنيات الرقمية.

وتعمل وسائل النقل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق خطة محكمة في إطار استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تشمل القطار الكهربائي الخفيف الذي يسهل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويخدم التجمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة العبور وبدر والشروق.