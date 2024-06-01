افتتاح محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في السويس

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء أسامة عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمركبات الشرطة واللواء عمر عبدالعزيز عضو أمانة تنمية الموارد بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في المحافظة تتبعان شركة غازتك.

وافتتح الوزير محطة (غازتك - مصر للبترول) بطريق صلاح نسيم، كما افتتح محطة غازتك في حي الأربعين والمقامة بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة و أسرهم، وتفقد كذلك خدمات المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأكد «الملا»، عقب الافتتاح وتفقده الخدمات المقدمة بالمحطتين لمستخدمي السيارات العاملة بالغاز كوقود، أن هذه المحطات التي يفتتحها قطاع البترول بشكل متواصل في مختلف الطرق والمحاور يسرت للمواطنين الاستفادة من الغاز في السيارات كوقود أقل تكلفة وموفر لمستخدميه وله مزايا بيئية كونه وقود نظيف، وهو ما يتضح في الإقبال الكبير على تحويل السيارات واستخدام هذا الوقود النظيف.

التوسع في إنشاء المحطات

وشدد على أن توسع قطاع البترول في انشاء محطات التموين بالغاز يأتي تشجيعا وتحفيزا للمواطنين علي تحويل سياراتهم وتيسيرا عليهم، و دعا الوزير المستخدمين والشركات للاستفادة من خدمات المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز التي وفرها قطاع البترول للتيسير علي الراغبين ودعم زيادة معدلات التحويل الي الغاز الطبيعي ويمكن الاستفادة من خدماتها بسهولة ويسر، عن طريق الاتصال تليفونيا بالخطوط الساخنة للشركة لتوجيه المركز المتنقل لأماكن المستخدمين والشركات التي تمتلك أساطيل سيارات ترغب في تحويلها وسيتم التنفيذ في غضون ساعات قليلة.

وأكد حرص قطاع البترول علي دعم محافظة السويس الباسلة بمختلف الخدمات لكونها تمثل واحدة من اهم واعرق مراكز صناعة البترول، مؤكدا أن قطاع البترول رفع إجمالي المحطات التي تم تشغيلها لخدمة أهالي السويس إلى أكثر من 15 محطة للتموين بالغاز حتي الآن، وهناك 71 محطة للوقود تخدم المحافظة.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالفوائد التي يحققها افتتاح محطتي غاز السيارات الجديدتين في التيسير علي اهالي السويس في الانتفاع بتلك الخدمة الحيوية وزيادة عدد المحطات التي تتطلبها المحافظة علاوة علي زيادة وتوفير فرص العمل بالمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة بالاتفاق مع وزارة البترول على توفير قطع الأراضي لإقامة هذه المشروعات والخدمات التي يستفيد بها أهالي السويس.

11 محطة لشركة غازتك لتموين السيارات بالغاز

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، أن شركة غازتك رفعت عدد محطاتها لخدمة محافظة السويس إلى 11 محطة باسم الشركة، والمحطة التي تم افتتاحها في شارع صلاح نسيم بالسويس من أكبر المحطات وتستطيع خدمة 2000 سيارة يوميا للتموين بالغاز من خلال 12 نقطة تموين بالمحطة، والتي تبلغ طاقتها 1600 متر مكعب ساعة.

وأضاف أن المحطة جرى إقامتها داخل محطة شركة مصر للبترول للتموين بالوقود السائل استمرارا للتعاون الناجح بين الشركتين، في إضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات مصر للبترول والذي أثمر عن أكثر من 190 محطة للشركتين وحدهما، وهو ما يمثل أحد الحلول العملية غير التقليدية التي تطبقها غازتك للمساهمة بكفاءة وفعالية في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول للانتشار السريع بمحطات الغاز للسيارات.

و من جانبه قال المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول إن المحطة مثال لنمو الشراكة مع شركة غازتك، لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطات مصر للبترول، تنفيذًا للحلول التي تبنتها استراتيجية الوزارة، موضحا أن المحطة تقدم خدمات التموين بالبنزين 92، 95 كمنتجات عالية الجودة توفر متطلبات المواطن وحائزي السيارات من تلك الأنواع، وفي الوقت نفسه تحقق الجدوى الاقتصادية، مشيدًا بالتعاون الناجح بين محافظة السويس وشركة مصر للبترول.

افتتاح محطة غازتك للتموين بالغاز بالتعاون مع صندوق أعضاء هيئة الشرطة

وخلال افتتاح المحطة الثانية للتموين بالغاز استعرض رئيس شركة غازتك قدرات المحطة الجديدة التي أقيمت بالتعاون مع صندوق اعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتم تشغيلها لتقدم خدماتها في تموين السيارات بالغاز من خلال 6 نقاط تموين الي نحو 1000 سيارة يوميا وبطاقة تشغيل 800 متر مكعب ساعة، وتتميز بتصميم عصري متطور يوفر مساحة واسعة في منطقة تموين السيارات ويزيد معدلات الأمان، لافتا إلى أن محطات التموين بالغاز ثمرة التعاون مع صندوق أعضاء هيئة الشرطة بلغت 9 محطات حتى الآن.