رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التجارة: وضعنا استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات بمصر

كتب:

محمد عزالدين
11:22 م | الإثنين 27 مايو 2024
وزير التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تعتمد على تحفيز الصناعات المغذية، والذي يريد أن ينضم للاستراتيجية أو البرنامج بحد أدنى لا يقل 10 آلاف وحدة للموديل.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه اجتمع مع وزير المالية أمس لمناقشة هذا الشأن، وبدأت اليوم الشركات في فهم هذه الاستراتيجية نظرا لأن الـ 10 آلاف وحدة في السوق لها آليات أخرى مثل القدرة الشرائية للمواطن.

وتابع: «بدأنا في طريق صناعة السيارات، هناك حوافز لصناعة السيارات صديقة البيئة، خاصة أن العالم بدأ يتجه لها، وهناك سيارات جديدة ظهرت بجانب السيارات الكهربائية، جميعها في إطار سيارات صديقة للبيئة ولا تعتمد على الوقود الأحفوري».

 

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرين مصريين بالخارج.. وإشادة بمبادرة استيراد السيارات

تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية.. خبير يوضح القيمة

«التجارة» تنفي صدور قرار بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر

14 نصيحة من إدارة الدفاع المدني لتجنب حرائق السيارات في الموجة الحارة

تراجع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلية.. يصل لـ500 ألف جنيه

أسعار السيارات في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024.. تراجع 300 ألف جنيه للجديد
بقلم محمد عزالدين