جوني ديب يستعد للمشاركة كمخرج بـ«Modì» في مهرجان فينيسيا السينمائي

يعمل مهرجان فينيسيا السينمائي على ضم مجموعة كبيرة من الأفلام والنجوم خلال دورته الـ81 التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، إذ من المقرر أنّ يعلن رئيس المهرجان ألبرتو باربيرا عن مجموعة من الأفلام التي حصلت على مكانها داخل المهرجان سواء في المسابقة الرسمية أو في الأقسام المختلفة خارج المسابقة.

السيرة الذاتية للفنان الإيطالي أميديو موديجلياني

ويستعد النجم الأمريكي جوني ديب للظهور كمخرج بعد فترة طويلة من الغياب من خلال فيلمه الأحدث «Modì»، إذ من المتوقع أنّ يعرض الفيلم ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو عبارة عن السيرة الذاتية للفنان الإيطالي أميديو موديجلياني، بطولة الإيطالي ريكاردو سكامارسيو في دور الرسام والنحات الشهير،الذي عمل بشكل رئيسي في فرنسا وأصبح مشهورًا بالأسلوب الحديث الرائد للفن التشكيلي، بينما يلعب آل باتشينو دور جامع الأعمال الفنية العالمي موريس جانجنات، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتتجه الأنظار إلى مشروع جوني ديب الإخراجي الثاني، بعد أكثر من 25 عامًا من فيلمه الغربي «The Brave» عام 1997، ولعب فيه دور البطولة إلى جانب مارلون براندو، لمعرفة هل سيتم عرضه بالفعل في مهرجان فنيسيا، وهل سيحقق نجاحاً في المهرجان، وهل سينجح في إعادة جوني ديب إلى مسيرته المهنية في أعقاب محاكمة التشهير التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد؟

أفلام هوليوود تتنافس على مسابقة الأسد الذهبي

وبخلاف «Modì» لـ جوني ديب، هناك قائمة طويلة من الأفلام هوليوود التي ينتظر صناعها ضمها إلى المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا للتنافس على جائزة الأسد الذهبي الشهيرة، من بينها «Joker 2: Folie à Deux» للمخرج تود فيليبس، وهو الجزء الثاني من فيلم «Joker» الحائز على جائزة الأسد الذهبي في المهرجان عام 2019، من بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا.

بجانب فيلم السيرة الذاتية «Maria» للمخرج بابلو لارين ومن بطولة أنجلينا جولي، ومن الأفلام المتوقع وجودها داخل المنافسة هذا العام «Queer» للمخرج لوكا جواداجنينو، و«Wolfs» من إخراج جون واتس، الذي يجمع بين جورج كلوني وبراد بيت.