«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من أول امتحانات الثانوية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، الشعبة العلمية، اليوم السبت، امتحان نهاية العام في مادتي الفقه والحديث، والبالغ عددهم 2613 طالبا وطالبة في 10 لجان بمعدل 1374 طالبا، بالإضافة إلى 1239 طالبة، دون ورود شكاوى.

وبحسب بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فإن الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تفقدا لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، وضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصا على سلامة الطلاب.

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب عن الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر، وفي متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم بالبُعد عن الغش لأنه لا يصنع نجاحا حقيقيا.

نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

من جانبه أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجها النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددا أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.