محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتابع سير انتظام اللجان في عدد من لجان الامتحانات بمنطقة بنها، حيث بدأ بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام.

توفير المناخ المناسب للطلاب

وأكد المحافظ ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات.

كما وجه الشكر والتقدير للقائمين على الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين، متمنياً للطلاب كل التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أن الامتحانات بدأت من اليوم السبت أول يونيو، وسوف تستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي، وعدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات 4195 طالبًا، موزعين على عدد 10 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية.

تجهيز جميع لجان الامتحانات

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد، على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الازهرية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الازهرية.

وحرص محافظ القليوبية، على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ، لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية و محمد مرعي رئيس مدينة بنها.