وزير التعليم يكشف ملامح نظام الثانوية العامة الجديد.. 4 مسارات

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة الجديد، وسيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيُعرض على مجلس النواب لكن لم نحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع الصحفيين، إنّ الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب سواء علمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

وقال إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منها مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينه، ومادتين آخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.