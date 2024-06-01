«التعليم» تكشف عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة للطلاب والمراقبين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تمرير العصا الإلكترونية على طلاب الثانوية العامة داخل اللجان بعد نص ساعة من بدء الامتحانات، لاكتشاف أي وسيلة غش إلكترونية مع الطلاب، موضحا أنه سيتم محاسبة من قاموا بالتفتيش على أبواب اللجنة إذا اكتشفنا وسيلة غش مع أي طالب داخل قاعة الامتحان، كما تم تدريب رؤساء اللجان على آلية التفتيش.

عقوبة الغش في الامتحانات

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع الصحفيين المتخصصين في ملف التعليم، أن طالب الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة وبحوزته وسيلة غش، سيُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة الغش، مشيرا إلى أن المطالبة بمنع الطلاب الغشاش من استكمال الامتحانات غير منطقي، طالما أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشؤون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته.

تحويل الطالب للنيابة العامة

وتابع أن تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسيتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه.