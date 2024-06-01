140 مشاركا يسجلون في مسابقة «بلسوار» لتصوير شواطئ الإسكندرية

أغلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مع حلول منتصف الليل، باب التسجيل في مسابقة «بلسوار» المخصصة لتصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية، ليصل عدد المشاركين حتى إغلاق باب التسجيل إلى 140 مشاركا.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإن المشاركة شهدت إقبالًا كبيرًا من السيدات، بمعدل 77 سيدة مقابل 63 رجلًا من إجمالي المتقدمين.

تفاصيل مسابقة تصوير شواطئ الإسكندرية

وتعد هذه المسابقة واحدة من المسابقات المتميزة والفريدة التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية.

وجرى التسجيل عبر الفورم الخاص على الإنترنت، وشمل كافة جوانب الاختيار من حيث نوعية التصوير ونوع الكاميرا.

سبب اختيار اسم «البلسوار» لمسابقة تصوير شواطئ الإسكندرية

وأشاروا إلى أن سبب اختيار عنوان مسابقة التصوير بمسمى «البلسوار» جاء نتيجة أنها كلمة من علامات شواطئ الإسكندرية، وهو قارب صغير مستطيل الشكل ومسطح، وفيه انحناء بسيط من تحته مصوع من الخشب وبه ألوان ورسومات وله مجداف واحد، وتميزوا بوجودهم مجموعة مرصوصة على رمال الشط.