أسعار مصايف الإسكندرية ومطروح ورأس البر في صيف 2024

مع انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي لعدد من المراحل التعليمية، واقتراب انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الجامعات، أصبح اهتمام المواطنين بمعرفة أرخص أسعار المصايف استعدادا للسفر وقضاء الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

مصيف رأس البر

وبحسب الصفحات الرسمية للمحافظات الساحلية، شهدت أسعار تأجير الشقق والعش في مصيف رأس البر انخفاضا كبيرا، حيث بدأ المواطنين التوافد لقضاء الإجازة الصيفية والاستمتاع بالأجواء، وخضعت رأس البر مؤخرا لحملة من التطوير استعدادا لاستقبال المصطافين في صيف 2024.

أسعار الشقق والعشش في مصيف رأس البر

وترصد السطور التالية أسعار مصيف راس البر، والإسكندرية ومطروح ودهب، حيث تختلف الأسعار باختلاف المكان، سواء شقة أو عشة أو فندق أو شاليه، إضافة إلى موقعه ومدى قربه من الشاطئ فى كل مدينة ساحلية.

- تبدأ أسعار إيجار الشقق من 200 جنيه في اليوم الواحد.

- تبدأ سعر الليلة الواحدة في فنادق رأس البر على اللسان من 1000 حتى 4 آلاف جنيه بالنسبة لفنادق الدرجة الأولى.

- سعر الليلة في الفنادق الداخلية تبدأ من 900 جنيه.

- تتراوح أسعار تاجير العشش لمدة 7 أيام بين 1550 حتى 3950 جنية، وفق وقت الحجز.

أسعار تاجير الشقق والفنادق في الإسكندرية

- وبالنسبة لـ تأجير الشقق والفنادق في الإسكندرية بالنسبة للفئة الاقتصادية والمتوسطة، فهي تبدأ من 300 جنيه حتى 600 جنيه في اليوم.

- أسعار التأجير للفئة فوق المتوسطة تبدأ من 1000 حتى 3 آلاف جنيه لليوم الواحد في الشقق والفنادق القريبة من البحر.

أسعار تأجير الشقق والفنادق في مطروح

- أسعار الفئة الاقتصادية لتأجير الشقق البعيدة عن البحر تبدأ من 300 جنيه لليوم الواحد.

- أسعار الفئة المتوسطة لشقق وسط المدينة تبدأ من 500 لـ1000 جنيه في اليوم.

- أسعار التاجير للفئة فوق المتوسطة تبدأ من 2000 جنيه للشقق والشاليهات والفيلات القريبة من البحر.

أسعار الفنادق المصيفية في دهب

- تبدأ أسعار فنادق مدينة دهب من 600 جنيه وتصل إلى 2700 في الليلة الواحدة شاملة الإفطار.

- سعر الشاليه يبدأ من 3 و4 آلاف جنيه للفردين في الليلة الواحدة.

- تبدأ أسعار كامبات دهب من 80 حتى 120 جنيها في الغرفة، وتصل إلى 350 جنيها في الكامبات المميزة.