تعليمات مهمة من وزارة النقل بشأن تشغيل قطارات عيد الأضحى المبارك

أصدرت وزارة النقل مجموعة من التعليمات المهمة بشأن قطارات عيد الأضحى المبارك، مؤكدة ضرورة تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مشددة على ضرورة متابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك وتوافر التذاكر.

ترصد «الوطن» التعليمات كالآتي:

- ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر.

- عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان.

- ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة وخطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان.

- إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

- ضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب - عدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة والمحافظة على قطع الغيار.

- الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان.

- الالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل.

- ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة، عوضا عنها وهدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.