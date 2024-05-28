مواعيد القطارات بين القاهرة والأقصر وأسوان طوال إجازة عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى، كشفت هيئة سكك حديد مصر، مواعيد تشغيل عدد من قطارات التالجو وVIP والمكيفة الإضافية خلال فترة العيد، لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين الراغبين في السفر من وإلى القاهرة والأقصر وأسوان طوال تلك الفترة، التي تستمر 18 يوما متواصلة تبدأ من 10 يونيو المقبل، إلى يوم 28 من نفس الشهر.

قطارات القاهرة - الأقصر وأسوان طوال إجازة العيد

من المقرر تشغيل عدد كبير من قطارات التالجو وVIP والمكيفة، بين محافظات (القاهرة - الأقصر - أسوان)، والعكس، طوال أيام عيد الأضحي.

قطارات تالجو بين محافظات القاهرة - الأقصر

- قطار 2040 في الفترة من 10-6-2024 وحتى 27-6-2024، يقوم الساعة 08:40 مساء من القاهرة.

- قطار 2041 في الفترة من 11-6-2024 وحتى 28-6-2024، يقوم الساعة 08:30 صباحا من الأقصر.

مواعيد قطارات VIP القاهرة - أسوان والعكس

- قطار 1940الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024، يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة.

- قطار 1941 الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024، يقوم الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان.

- قطار 1946 يوم 14-6-2024 فقط، يقوم الساعة 05:00 مساء من القاهرة.

- قطار 1947 يعمل يوم 20-6-2024 فقط ، يقوم الساعة 12:50 صباحا من محطة أسوان.

قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان والعكس

- قطار 1942 الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024، يقوم الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة.

- قطار 1943 في الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024، يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان.

- قطار 1952 يعمل في الفترة من ليلة (10-11)-6-2024 حتى ليلة (27-28)-6-2024، يقوم الساعة 12:45 صباحاً من القاهرة.

- قطار 1953 في الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024، يقوم الساعة 07:35 مساء من أسوان.

- قطار 1954 في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024، يقوم الساعة 10:20 صباحاً من القاهرة.

- قطار 1955 في الفترة من 11-6-2024، حتى 28-6-2024، يقوم الساعة 10:15 صباحاً من أسوان.