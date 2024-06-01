محافظة القاهرة تحذر أولياء الأمور من نتائج الشهادة الإعدادية المنتشرة على المواقع

أكدت محافظة القاهرة أنها غير مسؤولة عن أي نتائج للشهادة الإعدادية بالقاهرة تُنشر خارج قنواتها الرسمية، والنتيجة متاحة على الموقع الرسمى للمحافظة من هنا.

شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية

وأشارت المحافظة إلى أن ذلك يأتي ردًا على ما ورد من شكاوى بعض الطلاب وأولياء الأمور بوجود أخطاء تخص نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي نُشرت على بعض المواقع الإلكترونية.

وتصدرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 97.35 %، وفي المركز الثاني إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وفي المركز الثالث إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.

تظلمات الشهادة الإعدادية

ومن جانبها، تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفتح باب تقديم التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الحالي وتستمر لمدة أسبوعين للسماح لأي طالب يرغب في تقديم تظلم لمراجعة أوراق الإجابة في أي مادة، مؤكدة أنه يتم وضع مصلحة الطالب في المقدمة.