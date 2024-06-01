تأجيل التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة إلى الغد

أعلنت محافظة القاهرة تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة إلى غد الأحد 2 يونيو، في تمام الساعة الـ12 ظهرا، نظرا لوجود تحديثات بالموقع.

تأجيل التقديم لرياض الأطفال

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه يشترط للتقديم لرياض الأطفال أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات، وبالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال الرسمي لغات بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور، تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال وإعلان النتائج عبر موقع التقديم الإلكتروني لمحافظة القاهرة.

سداد المصروفات الدراسية

وأوضحت أنه يتم توزيع الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.