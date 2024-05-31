تحذير خطير لسكان هذه المحافظات من تناول سمكة الأرنب.. تسبب الوفاة في نصف ساعة

منذ ساعات حذرت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، من شراء سمكة الأرنب، مُؤكدين أنها تسبب الوفاة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من السموم، خاصة أنه لا يوجد مصل لها حتى الآن.

الدكتور نسرين عز الدين، أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري، تحدثت لـ«الوطن» عن أضرار سمكة الأرنب، مٌوضحة أن هناك 3 أنواع هم الأكثر انتشارًا، منها ماهو بالحجم الكبير واللون الفضي الممزوج مع الرمادي أو أسود، أما النوعان الآخران أحجام صغيرة ومتوسطة وألوانها بني.

أماكن تواجد السم في سمكة الأرنب

وقالت «عز الدين»، أن سمكة الأرنب عندما تشعر بالخوف، تنفخ الجزء الأمامي عندها مثل البالون، وتحمل سم في مناطق مختلفة، منها ما هو تحت الجلد وفي الرأس والخياشيم، بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية لها، محذرة من التعامل معها أو أكلها.

وينتج عن تناول سمكة الأرنب عدة أعراض، مثل شلل في عضلات الوجه ينتقل تدريجيًا للجسم، وارتفاع في درجة الحرارة، وفي نصف ساعة يمكن أن تسبب الوفاة.

شكل سمكة الأرنب

سمكة الأرنب لون جلدها مائلا للرمادي، ومنتفخة من الأمام، وذات أسنان حادة مدببة، وتٌشبه الأرنب في فمها، وموجودة في البحر الأحمر والمتوسط، وترتكز في مدن القناة والإسكندرية، وتحتوي على سم قاتل ليس له مصل وبالتالي محرم صيدها في مصر.

مخاطر تناول سمكة الأرنب

-ضيق في التنفس

-غثيان وإسهال

-انخفاض ضربات القلب

-شلل في العضلات

-غيبوبة