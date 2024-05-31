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«صحة سوهاج» تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة: تسبب الوفاة بعد 6 ساعات

كتب:

فهد فكري بلوم
04:55 م | الجمعة 31 مايو 2024
سمكة الأرنب

سمكة الأرنب

حذّرت مديرية الصحة بسوهاج، المواطنين من شراء وتناول سمكة الأرنب السامة، التي تؤدي إلى الوفاة خلال 6 أو 8 ساعات.

أعرض التسمم بعد تناول سمكة الأرنب 

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان، أنّ أعراض التسمم الناجمة عن تناول سمكة الأرنب عبارة عن ضيق تنفس وغثيان وقيء مستمر وإسهال وهبوط بضربات القلب، وشلل في العضلات وغيبوبة.

حظر صيد سمكة الأرنب

وتابع «محروس» أنّ صيد سمكة الأرنب محظورًا، فيما يمكن معرفتها بسهولة كونها رمادية اللون ومنتفخة، ولديها أسنان حادة ومدببة تشبه أسنان الأرنب، وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط.

وأكد وكيل «صحة سوهاج» أنّ فرق تفتيش الأغذية بالمديرية وجميع مراكز المحافظة تكثف من حملاتها الرقابية على الأسواق، وأماكن بيع وتخزين الأغذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال من يحاول الإضرار بصحة المواطنين.

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بقلم فهد فكري بلوم