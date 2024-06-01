مفاجأة جديدة في انضمام نجم الدوري القطري للأهلي

أصبح يوسف أيمن، مدافع فريق الدحيل القطري، على مقربة من الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، في ضم مدافع جديد بالميركاتو الصيفي.

ووفقا لما نشرته قناة «الكأس» القطرية في تقرير لها عن تفاوض النادي الأهلي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل، فإن هناك مفاجأة في تخص انتقال اللاعب للمارد الأحمر بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت القناة مفاجأة صفقة الأهلي، قائلة: «يوسف أيمن لاعب الدحيل يقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة»، مبينة أن الأحمر يحاول ضم اللاعب بنظام الإعارة وليس الشراء مثلما تردد مؤخرًا.

وكانت تقارير قد أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى أن يوسف أيمن، صاحب الأصول المصرية، نال إعجاب مسؤولي النادي الأهلي، ورُشح للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الحصول على رأيه الفني قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ويسعى النادي الأهلي، في الوقت الحالي، لتدعيم خط الدفاع بعد طلب السويسري «كولر» إبرام صفقتين على الأقل في الموسم الجديد، في ظل إصابات محمود متولي المتكررة واقتراب رحيله بجانب رغبة محمد عبد المنعم في الاحتراف الخارجي.

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