بعد «سطلانة».. لاعبو الأهلي يتسببون في ترند جديد بأغنية «بصباصة»

«أنا عارفة أنك أصلًا بصباصة.. قماصة».. كلمات لا تزال تتردد على ألسنة جماهير النادي الأهلي ولاعبيه، يرددونها ويشاركونها عبر صفحاتهم الشخصية، وهي إحدى الأغنيات التي اختارها المارد الأحمر للاحتفال بالفوز بلقب أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، على حساب ضيفه الترجي التونسي، حتى تصدرت الأغنية محركات البحث الشهيرة.

لاعبو الأهلي يتراقصون على أغنية «بصباصة»

أغنية «بقولك إيه» أو كما عرفها الجمهور «بصباصة» من غناء وكلمات المطربة الشابة نورين أبو سعدة، وألحان معتز ماضي، جرى طرحها قبل 3 سنوات، لكنها لم تتصدر «الترند» إلا بعد نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو لمجموعة من اللاعبين وهم يرقصون عليها، منهم محمود عبد المنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد ورضا سليم وأكرم توفيق ومروان عطية.

كما ظهرت المطربة الشابة مع الإعلامي خالد عليش في مقطع فيديو مصور يرددون معًا كلمات الأغنية أثناء كواليس استضافتها في إحدى حلقات برنامجه للحديث عن أغنيتها، التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقف أغنية «بصباصة» عند هذا الحد، بل وجدت طريقها إلى الحسابات الرسمية لأندية عالمية، مثل مانشستر يونايتد الذي استخدمها كموسيقى مرافقة لأحد الفيديوهات المنتشرة من تدريبات الفريق على صفحتهم.

احتفال الأهلي باللقب الـ11

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يكون فيها النادي الأهلي سببًا في ظهور «الترند»، فخلال الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11، حرص لاعبو النادي على الاحتفال باللقب على طريقتهم الخاصة من خلال الرقص على نغمات أغنية «سطلانة» للفنان عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وكلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، حتى انتشرت كالنار في الهشيم منذ ذلك الحين.

ونورين أبو سعدة صاحبة أغنية «بقولك إيه» أو «بصباصة» هي ممثلة ومغنية مصرية شابة، ولدت في القاهرة في 18 سبتمبر 2000، بدأت مسيرتها الفنية وهي صغيرة كعارضة أزياء، وظهرت في عدة إعلانات تلفزيونية، درست في كلية الآداب بجامعة السوربون في فرنسا، وبخلاف أغنيتها الشهيرة أصدرت بعض الأغاني المنفردة مثل أغنية دويتو بعنوان «حب خناق» مع مطرب الراب مروان موسى، وكانت أول تجربة لها في التمثيل على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «تحقيق» الذي جرى إنتاجه عام 2022، ثم اختارتها المخرجة آيتن أمين للمشاركة في فيلم «آل شنب» عام 2023.