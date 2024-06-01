محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 93.7%

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بنسبة نجاح 93.7%.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية بلغت 90%، و98% للصم وضعاف السمع، و100% لذوي البصيرة.

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 108 آلاف و366 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و548 طالبا وطالبة.

تهنئة الطلاب المتفوقين

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي، ومشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.