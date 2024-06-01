توصية برلمانية بإعادة تداول الكتب الدراسية بين الطلاب

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من وضع التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومن المقرر عرضها غدًا في جلسة مجلس النواب التي ستُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتضمن التقرير عددًا من التوصيات المهمة التي أوصت بها اللجنة، الحكومة لتنفيذها.

تداول الكتب الدراسية

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، توصية مهمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الكتب الدراسية والسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، وذلك من خلال وضع طرق بديلة مطبقة في بعض الدول.

وأوصت بضرورة تنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة المالية والجهات المعنية، للبحث ودراسة طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، التي من بينهما استخدامه لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة، أسوة بالمتبع في بعض الدول، مع منح حافز مادي للتلميذ الذي يسلم الكتاب المدرسي في نهاية العام بحالة جيدة.

تكلفة طباعة الكتب الدراسية

وقال محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أوصت باستخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول للسيطرة على تكلفة الطباعة، ومنح حافز مادى للتلميذ الذي يسلم الكتاب في نهاية السنة بحالة جيدة للسيطرة على تكلفة الطباعة.

ومن المقرر أنّ تناقش اللجنة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، إضافة إلى إقرار قانون ربط الموازنة.