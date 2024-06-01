دراسة إنشاء فرع للجامعة الفنلندية في برج العرب بالإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، من حيث المبدأ على إنشاء فرع للجامعة الفنلندية بأرض الجامعة ببرج العرب، وذلك انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي للجامعة بإنشاء فروع دولية لها، بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

تشكيل لجنة لدراسة تفاصيل إنشاء الفرع

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة، لدراسة كافة الجوانب التفصيلية المرتبطة بإنشاء الفرع ليكون مجمع أكاديمي لفروع دولية متكامل والتنمية وفقا للرؤية الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي واستراتيجية مصر 2030.

برامج وأقسام جديدة في جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على إنشاء عدد من الأقسام والبرامج كالتالي:

- قسم جراحة الأطفال بكلية الطب واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

- إنشاء برنامج «اقتصاديات الدواء» بكلية الصيدلة وهو ماجستير مهنى بينى يشترك فيه قسما الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

- إنشاء برنامج ماجستير زراعة الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة.

- إنشاء برنامج دكتوراة الاستعاضات فى طب الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة.