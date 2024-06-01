فريق فلسطين التشيلي يحل ضيفا على أوداكس في الجولة 15 لدوري بريميرا

يحل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» ضيفا على نظيره أوداكس إيتاليانو، على ملعب «إل تنينتي»، في الجولة 15 لبطولة دوري «بريميرا»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» مباراة أوداكس إيتاليانو بخسارتين، الأولى في الجولة الـ14 لبطولة دوري بريميرا أمام يونيون إسبانيولا بهدف دون رد في لقاء جمع الفريقين على ملعب «كيستيرنا»، ليحتل بالستينو المركز السادس برصيد 21 نقطة.

خسارة بالستينو أمام بوليفار بقيادة سافيو لاعب الأهلي السابق

كما تعرض فريق بالستينو الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في عام 1920، أمام بوليفار البوليفي، بقيادة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب «هيرناندو سيليس»، بالجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة لبطولة كوبا ليبرتادوريس، ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط وينتقل لخوض مباراة ملحق دور الـ16 في مسابقة سود أمريكانا مع أتليتيكو باراناينينسي، ثاني المجموعة الخامسة بالبطولة.

وفي المقابل، خسر أوداكس إيتاليانو، أمام نادي كوبيابو الرياضي بهدفين مقابل هدف على ملعب «لويس فالنزويلا هيرموسيلا»، بالجولة 14 لبطولة الدوري التشيلي لكرة القدم بريميرا، ليحتل المركز 12في المسابقة برصيد 14 نقطة.