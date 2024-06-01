طرح 11 شاطئا في الإسكندرية للمزايدة العامة.. اعرف الشروط والتفاصيل 

أعلنت محافظة الإسكندرية عبر الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات»، عن طرح استغلال 11 شاطئا ومساحة رملية في الإسكندرية خلال شهر يونيو الحالي بنظام المُزايدة العلنية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طرح شواطئ الإسكندرية خلال هذا الشهر، من حيث المواعيد وقيمة التأمين المؤقت، حسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية اليوم.

شاطئ البيطاش المميز

في جلسة الثلاثاء 2024/6/4 عملية استغلال شاطئ البيطاش المميز بنطاق حي العجمي

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ أبو العباس

في جلسة الأربعاء 2024/6/5، تتم عملية استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ بحري المميز

وفي جلسة الخميس 2024/6/6 تتم عملية استغلال شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 699 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ السلسلة

وفي جلسة الأحد 2024/6/9 يطرح شاطئ وكافيتريا السلسة - المميز بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 699 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ الصفا

وفي ذات اليوم يطرح شاطئ الصفا - خدمة بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ أبو يوسف

وفي جلسة الاثنين 2024/6/10 يطرح شاطئ أبو تلات «2»، المُميز بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وفي ذات اليوم، شاطئ أبو يوسف 1 الشرقي، خدمة بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وفي جلسة يوم الثلاثاء 2024/6/11، تطرح كافيتريا الهانوڤيل والمساحة الرملية المقابلة لها، بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وأيضا شاطئ الهانوڤيل الشرقي، المميز بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

شاطئ أبو تلات

وفي جلسة يوم الأربعاء 2024/6/12، يطرح شاطئ أبو تلات، خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيها.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المُضافة.

وأيضًا شاطئ السلام 1 خدمة بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط

والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.