إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» هربا من حرارة الجو (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا كبير من المواطنين، تزامنا مع إجازة «الويك إند»، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 33 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، واستقرار حالة البحر والأمواج بكل الشواطئ، ما شجع المواطنين على الهروب من حرارة الطقس إلى البحر.

ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية

ووفقا للبيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن اليوم مميز لقضاء العطلة على الشواطئ، نظرا لهدوء أمواج البحر وارتفاع درجات الحرارة، مع رفع الرايات الخضراء في القطاعين الشرقي والغربي.

ارتفاع نسب إشغال الشواطئ

وأكدت مصايف الإسكندرية أن كل تلك العوامل تساعد على قضاء أفضل الأوقات على شواطئ الإسكندرية، مع ارتفاع تدريجي لنسب الإشغال على مدار اليوم.

مميزات شواطئ الإسكندرية

جدير بالذكر أن شواطئ الإسكندرية تتميز بإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط وبها مساحات واسعة للمشي والاستمتاع بالهواء النقي، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس، وسط نسمة هواء تحد من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.