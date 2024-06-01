لأول مرة.. جامعة بنها بالتصنيف الروسي «RUR» لعام 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف Round University Ranking (RUR) العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، وارتقائها لعام 2024، حيث جاءت الجامعة بالمرتبة 1017 عالميًا، وعلى المستوى المحلي حققت جامعة بنها المركز 16 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مُصنفة.

تشجيع الباحثين على النشر

وأضاف «الجيزاوي»، أن جامعة بنها ظهرت في تصنيف «RUR»، نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية، وما ترتب عليه من عدد من الإجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.

تقييم الأداء الجامعي

يذكر أن منهجية تصنيف «RUR»، تعتمد على 4 معايير رئيسية تشمل التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية، مُشيرا إلى أن كل معيار يتألف من مٌؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية

وأوضح أن المُؤشرات تُركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الأبعاد الدولية، مما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.