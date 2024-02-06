استحداث برامج دراسية جديدة في كليات جامعة بنها لخدمة متطلبات سوق العمل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على استحداث برامج دراسية وتعديل لوائح بعدد من كليات الجامعة لمرحلة الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».

استحداث برامج دراسية خاصة بمرحلة الدراسات العليا

وقال رئيس جامعة بنها، إن المجلس وافق على استحداث برامج دراسية خاصة بمرحلة الدراسات العليا بعدد من كليات الجامعة، تضمنت برنامج الدبلوم المهني تخصص «النباتات الطبية والتغذية العلاجية»، وبرنامج الدبلوم المهني تخصص «تكنولوجيا المطاط والبلاستيك» بكلية العلوم، وكذلك استحداث درجة الدبلوم المهني في «الارتواء القلبي والرئوي» بكلية الطب البشري، وبرامج «الدبلوم المهني» تخصص الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وذكاء الأعمال، والمعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تعديل لائحة برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

كما وافق المجلس على تعديل لائحة برنامج البكالوريوس نظام (5+2) بنظام الساعات المعتمدة للبرنامج المميز لكلية الطب جامعة بنها فرع العبور، وتعديل برنامجي علم النفس الإكلينيكي وتقنيات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية بكلية الآداب، كما وافق المجلس على دمج برنامجي «الزراعة الذكية والزراعة الرقمية» بكلية الزراعة بمشتهر لبرنامج واحد تحت مسمى «الزراعة الرقمية» بالاشتراك مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد «الجيزاوي»، أن الجامعة حريصة على الاستثمار في خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف إكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل ووظائف المستقبل.