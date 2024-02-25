رئيس جامعة بنها يستقبل فرق الاعتماد لمراجعة 17 برنامجا في عدة كليات

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمراجعة وتقييم 17 برنامجا في عدد من كليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.

توفير الموارد اللازمة للكليات

وقال الجيزاوي إن إدارة الجامعة وفرت الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لضمان توافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية في البرامج المتقدمة للاعتماد.

الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية

كما أكد حرص الجامعة على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وكذلك تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم إن فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف على الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري والخريجين والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

يذكر أن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هي العلوم والهندسة في بنها، والزراعة والفنون التطبيقية والتربية والهندسة في شبرا، وتستمر زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من الفترة 25 حتى 29 فبراير الجاري.