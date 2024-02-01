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تعيين رؤساء ووكلاء جدد في كليات جامعة بنها

كتب:

حسن صالح
12:26 م | الخميس 01 فبراير 2024
مجلس جامعة بنها

مجلس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة، وشملت القرارات، تعيين الدكتور فهمي صلاح فهمي، أستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب. 

قيادات جديدة بجامعة بنها 

وشملت الحركة، تعيين الدكتور نصر طه حسن، أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة بنها، رئيسًا لمجلس قسم المحاسبة، وتعيين الدكتور أحمد أنور السيد، أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية، رئيسًا لمجلس القسم.

وكلاء جدد بكليات جامعة بنها 

كما شملت القرارات أيضًا، قيام الدكتورة سوسن سامي مسلم، الأستاذ المساعد بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري، بأعمال رئاسة مجلس القسم، وقيام الدكتورة أميرة محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بكلية الطب البيطري، بأعمال رئاسة مجلس القسم.

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